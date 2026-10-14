O técnico José Mourinho afastou qualquer possibilidade de saída de Endrick do Real Madrid. O treinador português garantiu que conta com o atacante brasileiro para a sequência da temporada e rechaçou os rumores sobre um possível empréstimo na janela de transferências.
O que disse José Mourinho sobre o futuro do atacante?
Ao ser questionado sobre o assédio de outras equipes europeias interessadas em contar com o jovem atleta por empréstimo, Mourinho respondeu diretamente e mandou um recado aos concorrentes.
“Quem estiver interessado em Endrick terá que lutar comigo. Não acho que ele precise sair por empréstimo, terá muito sucesso aqui”, afirmou Mourinho, em entrevista à TNT Sports Brasil.
O treinador reforçou a postura intransigente da equipe espanhola diante de qualquer investida externa no mercado da bola. “Que esqueçam, que esqueçam. Se algum clube interessado está esperando por Endrick, que espere sentado, porque vai se cansar de esperar”, completou o comandante.
Qual a importância de Endrick no elenco merengue?
Mesmo com poucos minutos em campo neste início de ciclo, período em que também precisou se recuperar de uma lesão física sofrida logo após a pré-temporada, Endrick segue com moral e respaldo da comissão técnica no clube merengue.
“Endrick é um jogador que adoro, que me encanta. Um jogador que tem um grande potencial e que é muito importante para nós”, destacou o técnico português.