O técnico da Fiorentina, Paolo Vanoli, falou sobre a atuação do meia-atacante Franco Mastantuono após a derrota por 2 a 1 diante do Genoa. O argentino de 19 anos, emprestado pelo Real Madrid para ganhar rodagem na Itália, vinha sofrendo cobranças da torcida por perder 18 posses de bola durante o confronto.

Em entrevista coletiva concedida após o duelo, o comandante destacou a exigência de adaptação à liga e pediu paciência com o processo de maturação da jovem promessa em campo.

“Ele tem que entender o futebol italiano, mas se não joga, não o entende. Cresce-se com a experiência. Franco é um jogador importante e não deve se queixar; é assim que alguém se torna o melhor. Você tem que saber gerenciar o seu status”, afirmou Paolo Vanoli em entrevista coletiva.

Quais foram os números do meia argentino em campo?

Apesar do volume de posses perdidas que gerou descontentamento nas arquibancadas, o camisa 10 teve participação constante na circulação ofensiva da equipe. O armador completou 27 dos 31 passes tentados ao longo dos 90 minutos.

O jogador segue mantendo o posto de principal criador de ocasiões de gol do elenco na competição nacional. O acordo de empréstimo com o futebol espanhol foi estruturado justamente para dar ritmo e consistência competitiva ao atleta no cenário europeu.