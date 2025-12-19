Neste sábado (20), o Levante recebe a Real Sociedad no estádio Ciutat de Valencia, em um confronto decisivo válido pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 12h15 (de Brasília) colocando frente a frente duas equipes que vivem momentos delicados e precisam somar pontos para fugir das complicações na parte inferior da tabela.

Análise: duelo de seis pontos

O confronto no Ciutat de Valencia ganha ares de decisão, especialmente para os donos da casa. O Levante, afundado na última posição, não tem outra alternativa a não ser a vitória para reacender a esperança de lutar contra o rebaixamento.

A pressão sobre a equipe é imensa, vinda tanto da torcida quanto da imprensa local, que já trata cada partida como uma final.

Para a Real Sociedad, o jogo é uma oportunidade de ouro para se distanciar da zona perigosa. Uma vitória contra o lanterna traria um alívio significativo e permitiria ao time basco respirar na competição, buscando uma segunda metade de temporada mais tranquila e estável.

A crise do Levante e a instabilidade da Real

A situação do time da casa é dramática. Ocupando a 20ª e última colocação na tabela, o Levante soma apenas 9 pontos em 16 jogos disputados. A campanha de 2 vitórias, 3 empates e 11 derrotas reflete a enorme dificuldade da equipe na temporada.

O momento atual é de alerta máximo, com o time vindo de uma sequência negativa de cinco derrotas consecutivas em La Liga. Jogando diante de sua torcida, a equipe precisa urgentemente estancar a sangria.

Do outro lado, a Real Sociedad chega para o confronto ocupando a 15ª posição, com 16 pontos. Embora esteja fora da zona de rebaixamento imediata, a equipe basca não pode relaxar, pois a distância para o Z4 ainda inspira cuidados.

Com uma campanha irregular de 4 vitórias, 4 empates e 8 derrotas, o time visitante busca encontrar consistência para subir na tabela.

Prováveis escalações e desfalques

Para o duelo, o Levante tem desfalques importantes. O atacante Goduine Koyalipou está fora por problemas musculares, e Etta Eyong foi convocado para a Copa Africana de Nações, representando Camarões, o que enfraquece o setor ofensivo. A Real Sociedad também tem uma baixa confirmada no ataque: Orri Óskarsson, com problemas na coxa.

Provável escalação do Levante: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Jorge Cabello, Alan Matturro e Manu Sánchez; Carlos Álvarez, Unai Vencedor e Kervin Arriaga; Roger Brugué, Iván Romero e José Luis Morales.

Provável escalação da Real Sociedad: Álex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Jon Martín e Sergio Gómez; Jon Gorrotxategi; Takefusa Kubo, Brais Méndez, Carlos Soler e Ánder Barrenetxea; Gonçalo Guedes.