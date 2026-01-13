O ex-treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, colocou na última segunda-feira, 12, um ponto final nas especulações que o ligavam a uma possível mudança para o comando técnico do Real Madrid. O alemão admitiu que houve sondagens, mas reiterou sua decisão de se manter afastado da área técnica como diretor global de futebol dos times da Red Bull.

Para completar, na última segunda, o Real Madrid anunciou a saída de Xabi Alonso e a promoção de Álvaro Arbeloa. O ex-lateral do clube e da seleção espanhola estava treinando o Real Castilla, uma espécie de time B do clube.

Fim das especulações no mercado

Desde que deixou Anfield ao final da última temporada, o nome de Klopp tem sido frequentemente cogitado em grandes clubes europeus, especialmente diante da instabilidade de alguns gigantes do continente. Recentemente, rumores na imprensa internacional apontavam que o clube merengue poderia considerá-lo como um sucessor ideal para o futuro.

Klopp foi direto ao abordar o assunto em entrevista à Servus TV, da Áustria. “Acho que os rumores já circulam há algum tempo. Sei exatamente onde quer chegar, mas isso não tem nada a ver comigo. Recebi uma ligação, mas não de Madri”, revelou o alemão, referindo-se ao período após sua saída da Inglaterra.

No entanto, ele deixou claro que sua postura permanece inalterada: a carreira de treinador, ao menos neste momento, é página virada. Ele enfatizou que, embora respeite imensamente a instituição madrilenha e sua história na Champions League, não tem planos de voltar a comandar uma equipe à beira do gramado.