O Real Madrid anunciou nesta quarta-feira, 4, que submeterá à aprovação dos sócios compromissários a indicação do ex-tenista Rafael Nadal como novo integrante da Junta Diretiva do clube.

Como será o processo de aprovação

A votação para formalizar a chegada de Nadal à cúpula diretiva será realizada no dia 21 de novembro, durante a Assembleia Geral Extraordinária da agremiação espanhola. O ex-jogador de tênis, dono de 22 títulos de Grand Slam, já possui o título de sócio de honra e carrega a carteira de sócio número 67.778 da equipe merengue.

O clube destacou em seu comunicado os valores e a representatividade de Nadal para a entidade, reforçando o orgulho em apresentar seu nome para deliberação do quadro social.

“Nadal é uma das maiores lendas da história do esporte e um dos atletas espanhóis mais admirados e reconhecidos no mundo.Para o Real Madrid e para todos os seus torcedores, é motivo de grande orgulho que uma figura de sua estatura esportiva e humana, uma referência no esporte espanhol e mundial, passe a integrar nosso Conselho de Administração e contribua, a partir dessa posição de responsabilidade, para o presente e o futuro do nosso clube”, diz o texto.

O que declarou Rafael Nadal

Após a divulgação oficial feita pela diretoria, Nadal publicou uma mensagem na rede social X, antigo Twitter, para agradecer ao presidente Florentino Pérez e aos membros da mesa diretora.

“Quero agradecer ao presidente Florentino Pérez e à diretoria por me proporem a integração ao Conselho de Administração do Real Madrid. Aceitei esta proposta com grande entusiasmo, ansioso para aprender e contribuir o máximo possível”, escreveu Nadal.

Nadal pode ser presidente do Real Madrid?

O nome de Rafael Nadal já foi ventilado como um possível substituto de Florentino Pérez na presidência do Real Madrid. O ex-tenista se enquadra nos pré-requisitos para assumir o cargo no clube. Entre as obrigações a serem cumpridas estão: pelo menos 20 anos como sócio ininterruptamente, conta bancária com, pelo menos,

15% do orçamento anual do clube, além de não estar ocupando cargos dentro do futebol.