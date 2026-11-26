A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) encaminhou a proposta de um orçamento recorde para a temporada de 2027. Em nota divulgada no site, a entidade anunciou que o valor previsto será de 433 milhões de euros (cerca de R$ 2,7 bilhões). O plano econômico foi aprovado nesta quinta-feira, 26, pelo Conselho de Administração.

O projeto financeiro, no entanto, ainda será submetido a votação pela Assembleia Geral da RFEF. O pleito está agendado para o próximo dia 16 de dezembro.

Qual é o aumento previsto no orçamento da RFEF?

A nova previsão orçamentária representa um acréscimo de quase 30 milhões de euros (cerca de R$ 188 milhões) em comparação ao ano anterior. Em 2026, as contas da entidade gestora do futebol espanhol haviam sido estabelecidas em 403,5 milhões de euros (cerca de R$ 2,5 bilhões).

O crescimento financeiro evidencia a expansão comercial e esportiva planejada pela cúpula da federação para os próximos anos de mandato.

De onde virão as principais receitas da federação?

O montante histórico previsto para 2027 tem como pilares centrais a comercialização de direitos audiovisuais, patrocínios e as premiações por desempenho em competições desportivas. Além desses recursos, a estimativa contempla ingressos de bilheteria, taxas de arbitragem, emissão de licenças federativas e repasses decorrentes do convênio de coordenação mantido com LaLiga.