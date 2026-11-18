O candidato do Partido Popular (PP) à presidência do Governo da Espanha nas eleições de 29 de novembro, Alberto Núñez Feijóo, afirmou em entrevista publicada na última terça-feira, 17, pelo jornal espanhol AS que retirará o país da organização da Copa do Mundo de 2030 caso a final do torneio não seja disputada em território espanhol. O Mundial será sediado de forma conjunta por Espanha, Portugal e Marrocos — país que também pleiteia receber a decisão da competição.
Ao responder se as tensões diplomáticas envolvendo Ceuta e o governo marroquino poderiam prejudicar a candidatura espanhola à partida final, Feijóo sustentou que o protagonismo esportivo e histórico da Espanha garante ao país o direito de sediar o encerramento do torneio.
“A organização da Copa do Mundo de futebol de 2030 foi dada à Espanha, junto com Portugal, e ampliada posteriormente ao Marrocos; portanto, temos que ser consequentes com a realidade e com como foram os fatos. A Espanha é a primeira potência mundial no futebol masculino e feminino e, hoje em dia, nosso país é o melhor lugar do mundo para celebrar um Mundial, e o fato de sermos país protagonista na organização nos concede, por direito, sediar a final”, declarou o político espanhol.
Na sequência, o líder do Partido Popular condicionou a permanência da Espanha como país-sede à escolha de uma arena nacional para o jogo decisivo, cobrando um posicionamento da entidade máxima do futebol: “Vou deixar claro: se eu chegar a ser presidente do governo, a Espanha não estará na organização do Mundial se a final não for celebrada em algum estádio candidato do nosso país. A final do Mundial deve ser celebrada na Espanha por direito, tradição, triunfos esportivos e por justiça, e espero que a Fifa entenda e se dê conta da transcendência e do protagonismo que a Espanha tem atualmente no futebol mundial”.
Indiferença sobre o estádio sede e projeção olímpica
Questionado sobre qual arena espanhola gostaria de ver como palco da final de 2030, Feijóo evitou manifestar preferência por um clube ou cidade específica, citando os três principais candidatos do país: “Para mim tanto faz que seja no Bernabéu, no Camp Nou ou no Metropolitano, contanto que seja na Espanha”.
Além da disputa pela sede da decisão da Copa do Mundo, o candidato também vinculou o sucesso organizacional e esportivo do Mundial de 2030 a eventuais planos futuros para voltar a pleitear os Jogos Olímpicos. Segundo Feijóo, a Espanha possui capacidade comprovada para receber grandes eventos internacionais, mas qualquer nova candidatura olímpica dependerá diretamente da avaliação após o encerramento do torneio de futebol.