A definição sobre o palco da decisão do Mundial segue movimentando os bastidores europeus. Durante participação em um fórum esportivo em Madri, o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Rafael Louzán, assegurou que o país sediará o confronto mais importante da competição sediada ao lado de Portugal e Marrocos.

“A final da Copa do Mundo de 2030 só pode ser na Espanha e vai ser na Espanha”, afirmou Louzán, no fórum Expansión & Marca Business Sport Forum, conforme noticiado pelo Marca.

Ao detalhar a reivindicação espanhola, Louzán explicou os critérios de alternância entre continentes adotados pela entidade mundial e mencionou a capacidade dos estádios dos parceiros da candidatura na Copa do Mundo.

“Esta é uma Copa do Mundo que pertence ao continente europeu porque, em princípio, o que a Fifa estabelece é que a cada quatro anos vamos a cada um dos continentes, porque todos têm direito à sua Copa do Mundo. Neste caso Portugal declinou a realização, porque não há um estádio com capacidade para 80.000 pessoas para a final”, completou.

Qual o cenário diante da concorrência de Marrocos?

Apesar da convicção expressa pela federação, a Espanha enfrenta o avanço da candidatura de Marrocos, que planeja erguer uma grande arena para a Copa do Mundo. Diante dessa movimentação, o mandatário cobrou rapidez da articulação política espanhola.

“No Marrocos manda um só, aqui a nível de governo são vários. É preciso proar ao vento e já, de uma vez por todas, mãos à obra. É momento de agir”, concluiu.

A escolha oficial do palco da final permanece sob a responsabilidade e avaliação do conselho da Fifa.