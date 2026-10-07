O goleiro Thibaut Courtois nunca foi tão exigido no início de uma temporada desde que chegou no Real Madrid. Nas oito primeiras partidas da atual temporada, a meta defendida pelo belga sofreu 37 finalizações no alvo, estabelecendo uma média inédita de 4,6 chutes por confronto.

O índice registrado supera a pior marca da equipe no mesmo início de jogos, que pertencia à temporada 2020/21, quando os merengues sofreram 35 chutes contra a própria meta. O aumento das brechas defensivas ficou evidente em confrontos recentes de alto nível, com destaque para a partida diante da Inter de Milão, duelo em que Courtois recebeu oito chutes e fez sete grandes defesas, além de outras grandes atuações, contra Rayo Vallecano e Atlético de Madrid.

Mesmo com a instabilidade do setor defensivo – que sofreu nove gols e ficou apenas uma partida sem ser vazado, contra o Málaga, no Santiago Bernabéu -, Courtois tem uma taxa de defesas de 76%.

Visando preservar o condicionamento físico e manter o rendimento no Real Madrid, equipe com a qual possui contrato até 2027 e encaminha renovação, o arqueiro abriu mão de atuar pela seleção da Bélgica na Data Fifa para focar nos treinos específicos no centro de treinamento de Valdebebas.