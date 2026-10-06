O lateral-direito Dani Carvajal está em negociações avançadas para assinar com o Getafe e mudar de equipe no Campeonato Espanhol. Sem equipe desde o encerramento do seu vínculo com o Real Madrid no dia 30 de junho, o jogador de 34 anos avalia a proposta para com a equipe como agente livre do mercado.

Carvajal é um dos atletas mais vencedores da história recente do Real Madrid. O lateral foi campeão de seis Champions Leagues, empatado com Paco Gento, Luka Modrić e Nacho Fernández como os maiores campeões continentais pelo clube. O lateral também faturou quatro Campeonatos Espanhóis, duas Copas do Rei, três Supercopas da Espanha, cinco Supercopas da Uefa e cinco Mundiais de Clube.

Reforço de peso para o elenco do Getafe

De acordo com informações antecipadas pelo jornal ABC e confirmadas pelo Mundo Deportivo e pela rádio Cadena SER, a contratação é vista como um alívio estratégico para o técnico José Bordalás, que vem cobrando publicamente da diretoria opções mais amplas de elenco para encarar o calendário simultâneo de LaLiga, da Copa del Rey e da UEFA Conference League. Na tabela de classificação da LaLiga EA Sports, o Getafe ocupa o 11º lugar, somando oito pontos em sete rodadas disputadas.

Na tabela de classificação da LaLiga, o Getafe ocupa o 11º lugar, somando oito pontos em sete rodadas disputadas. Na última temporada, a equipe terminou na sétima posição e garantiu vaga na Conference League, competição do terceiro escalão da Uefa.

Exames médicos e fair play financeiro

Embora as partes demonstrem otimismo com o andamento das tratativas, o fechamento da operação ainda depende da superação de duas barreiras principais. A primeira envolve a realização de uma minuciosa bateria de exames médicos, necessária para avaliar a resposta física do atleta após as cirurgias recentes no joelho direito. O segundo ponto requer o enquadramento salarial do contrato dentro do teto financeiro estipulado por LaLiga para a equipe do sul de Madri.

Publicidade Continua após a publicidade

Carvajal queria permanecer em Madri

Durante os últimos meses, Carvajal chegou a ser sondado por equipes da Serie A italiana e recebeu abordagens de mercados como a MLS, dos Estados Unidos, Arábia Saudita e Catar. No entanto, o desejo do lateral de continuar atuando no futebol europeu de primeira divisão e de manter a residência de sua família em Madri pesou de forma determinante para a escolha pelo projeto do Getafe.