O Barcelona entra em campo neste domingo, 15, às 12h15 (de Brasília), para enfrentar o Sevilla no Spotify Camp Nou. A partida, válida pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26, coloca frente a frente duas equipes com ambições distintas no torneio: os donos da casa querem somar três pontos para manter a liderança e conquistar a taça, enquanto os visitantes querem afastar qualquer risco de rebaixamento.

O rolo compressor catalão

Sob o comando do técnico Hansi Flick, o time blaugrana faz uma campanha irretocável e lidera a competição de forma isolada. Ocupando a primeira colocação com 67 pontos, a equipe soma 22 vitórias, um empate e apenas quatro derrotas. A forma recente confirma o favoritismo: são quatro triunfos nos últimos cinco jogos e uma impressionante marca de 13 vitórias consecutivas em casa pela liga. Com 72 gols marcados, o ataque catalão busca manter a distância para os concorrentes diretos ao título.

A luta pela estabilidade

Do outro lado, o time comandado por Matías Almeyda vive uma realidade bem diferente, mas chega motivado. Na 14ª posição com 31 pontos, fruto de oito vitórias, sete empates e 12 derrotas, a equipe andaluz tenta se afastar definitivamente da zona de rebaixamento. O retrospecto recente mostra um time difícil de ser batido: são cinco jogos de invencibilidade, com quatro empates e uma vitória. Além disso, o Sevilla se apega à goleada por 4 a 1 aplicada sobre o próprio Barcelona no primeiro turno para tentar surpreender no Camp Nou e somar pontos cruciais na reta final da temporada.

Onde assistir ao duelo

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN 2, na TV fechada, e pela plataforma de streaming Disney+.