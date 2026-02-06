Neste sábado (7), o futebol espanhol destaca o confronto entre o líder isolado e uma equipe que busca estabilidade na tabela. O Barcelona recebe o Mallorca no Spotify Camp Nou, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. A bola rola a partir das 12h15 (horário de Brasília).

Líder busca ampliar vantagem

A equipe comandada por Hansi Flick vive um momento iluminado na temporada. Ocupando a liderança com 55 pontos, o Barcelona transformou seu estádio em uma verdadeira fortaleza. Com uma campanha sólida de 18 vitórias, um empate e apenas três derrotas, os Blaugranas entram em campo para consolidar a caminhada rumo ao título. A forma recente é positiva, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, demonstrando consistência tática e ofensiva após um breve tropeço.

Mallorca tenta surpreender fora de casa

Do outro lado, o Mallorca chega à Catalunha com a missão de encontrar equilíbrio. Sob a batuta do técnico Jagoba Arrasate, a equipe ocupa a 14ª colocação com 24 pontos, uma zona que exige atenção para evitar a aproximação com o perigo do rebaixamento. A campanha de 6 vitórias, 6 empates e 10 derrotas reflete a irregularidade do time, que vem de uma sequência difícil. Para sair com um resultado positivo contra o líder, o time visitante precisará de uma atuação defensiva perfeita, explorando contra-ataques e bolas paradas.

Onde assistir ao vivo

O duelo promete ser um teste de ataque contra defesa. Para os torcedores que desejam acompanhar a partida, a transmissão será realizada pela ESPN na TV fechada e pelo serviço de streaming Disney+.