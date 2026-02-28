No Spotify Camp Nou, o que se viu neste sábado (28) foi uma demonstração de força e talento individual que desequilibrou o confronto entre o líder e o terceiro colocado do Campeonato Espanhol. Comandado por uma atuação de gala de Lamine Yamal, autor de três gols, o Barcelona não tomou conhecimento do Villarreal, vencendo por 4 a 1. O resultado mantém a invencibilidade dos catalães em seus domínios e segura a ponta da tabela na disputa ferrenha contra o Real Madrid.

Início equilibrado e o erro fatal

A partida começou com promessa de equilíbrio. O Villarreal, fazendo grande campanha na temporada, tentou incomodar nos primeiros minutos com Moleiro e Pepé, mas a defesa do Barça, liderada por Koundé, mostrou solidez. O jogo mudou de figura aos 27 minutos, quando o Submarino Amarelo cometeu um erro crucial na saída de bola. Pape Gueye falhou no meio-campo, Fermín López foi esperto na recuperação e serviu Lamine Yamal. O jovem craque arrancou e bateu rasteiro, sem chances para o goleiro Luiz Júnior, abrindo o placar.

O gol desestabilizou os visitantes e inflamou os donos da casa. Apenas nove minutos depois, Yamal apareceu novamente para ampliar, desta vez com uma pintura. Recebendo na ponta direita, ele invadiu a área e soltou uma bomba de canhota no ângulo, levando o 2 a 0 para o intervalo e deixando a torcida em êxtase.

Reação frustrada e o hat-trick histórico

O Villarreal voltou para o segundo tempo disposto a vender caro a derrota. Logo aos 3 minutos da etapa final, Pape Gueye se redimiu parcialmente do erro no primeiro tempo e descontou para os visitantes após cobrança de escanteio, colocando fogo no jogo. O time visitante tentou pressionar e chegou a assustar com chances desperdiçadas por Ayoze Pérez, criando um momento de tensão no estádio.

No entanto, a tarde era mesmo de Lamine Yamal. Quando o Villarreal parecia gostar do jogo, o Barcelona respondeu com letalidade. Aos 23 minutos, Pedri descolou um lançamento preciso para Yamal, que finalizou com categoria na saída do goleiro para marcar seu terceiro gol na partida — o primeiro hat-trick de sua carreira profissional — e jogar um balde de água fria na reação adversária.

Goleada confirmada e festa completa

Com a vitória assegurada, o Barcelona controlou o ritmo nos minutos finais, girando a bola e valorizando a posse. Ainda houve tempo para transformar a vitória em goleada. Já nos acréscimos, após revisão do VAR, Robert Lewandowski deixou sua marca, aproveitando cruzamento de Koundé para fechar o placar em 4 a 1.

O triunfo não apenas consolida a liderança, mas reforça o status do Camp Nou como uma fortaleza: são 13 vitórias em 13 jogos como mandante nesta La Liga. Para o técnico Hans-Dieter Flick, que completou 100 jogos no comando da equipe, a atuação foi o presente perfeito. O Barcelona segue firme rumo ao título, enquanto o Villarreal, apesar da derrota, mantém a terceira posição.