Neste domingo, 22, o Barcelona recebe o Levante no Spotify Camp Nou, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 12h15 (horário de Brasília) em um confronto de extremos na tabela da temporada 2025/26.

Barça na caça ao topo

Ocupando a segunda colocação com 58 pontos, o time catalão entra em campo com a obrigação da vitória para tentar ultrapassar o líder da competição, Real Madrid. A partida chega em um momento crucial: segundo a imprensa local, a equipe busca recuperação imediata após perder a liderança recentemente e sofrer reveses em outras competições, como a derrota na ida das semifinais da Copa do Rei para o Atlético de Madrid.

Com uma campanha sólida de 19 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, o Barcelona aposta na força de sua torcida para retomar a consistência. O objetivo é claro: somar três pontos para não permitir que o rival Real Madrid amplie a vantagem na corrida pelo título de La Liga.

Levante em situação delicada

Do outro lado, o cenário é de urgência absoluta. O Levante chega à Catalunha ocupando a 19ª posição, na zona de rebaixamento, com apenas 18 pontos somados. A campanha de 4 vitórias, 6 empates e 14 derrotas reflete as dificuldades da equipe em encontrar equilíbrio na elite.

Vindo de duas derrotas consecutivas, o time visitante encara o duelo como uma batalha pela sobrevivência. A estratégia deve focar em uma forte contenção defensiva, buscando explorar contra-ataques para tentar um resultado histórico que possa impulsionar uma reação contra a queda para a segunda divisão.

Onde assistir e ficha técnica

Os torcedores poderão acompanhar todas as emoções da partida ao vivo através da ESPN 2 (TV Fechada) e pelo serviço de streaming Disney+.