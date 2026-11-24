O Grêmio deu um respiro de alívio com a vitória por 2 a 0 sobre o Santos, no Morumbi, na última segunda-feira, 23. Com o resultado, o Tricolor Gaúcho deixou a zona de rebaixamento, chegou a 41 pontos e saltou para a 15ª posição na tabela do Brasileirão. Após o duelo, o goleiro Weverton exaltou a conquista dos três pontos na luta contra o rebaixamento.

“Acho que é dar os parabéns para a equipe. Muito difícil jogar aqui. A equipe do Santos vem num momento bom, com grandes jogadores, com o lado emocional muito melhor do que o nosso nesse momento. Isso faz muita diferença, quando você tem a cabeça melhor, o corpo mais solto, mais relaxado, a tendência é que as coisas fluam de maneira mais natural e melhor”, iniciou Weverton na zona mista.

“Jogar lá na zona é duro, a perna pesa mais, é mais responsabilidade. Você sempre joga no limite de não poder errar. A gente sabia que ia encontrar um time muito duro e difícil, que se movimenta muito, tem grandes jogadores, mas a gente conseguir ser consistente e permanecer firme em momentos decisivos. Conseguimos fazer o gol e depois o segundo de pênalti. O mais importante eram os três pontos. Se fosse 1 a 0, meio a zero, qualquer coisa era importante hoje, para nos deixar vivos na briga”, finalizou.