Textor mantém calma na busca por técnico do Botafogo: ‘Temos que ter certeza’

John Textor participou nesta terça-feira, 21, de PLACAR Aberto e comentou sobre as movimentações do Botafogo na janela de transferências. Próximo da decisão da Supercopa do Brasil, contra o rival Flamengo, o empresário norte-americano manteve a calma na busca por um técnico e revelou priorizar outras competições.

“Nós decidimos que neste ano não vamos contratar um técnico”, brincou John Textor, ao ser questionado de início sobre a contratação de um técnico.

“É um ano longo. Eu sei que todo mundo está empolgado com o jogo contra o Flamengo, mas eu tenho que ter a certeza que estamos tomando a decisão certa. Nós queremos ganhar o Brasileirão, competir na Libertadores e ir bem no Mundial de Clubes. Eu estou sendo cuidadoso para não ser muito rápido com esta decisão”, completou Textor.

O Botafogo está sem um comandante desde a saída de Artur Jorge, ao final da última temporada. No mercado, a equipe carioca tentou a contratação do brasileiro André Jardine, que preteriu o Glorioso para seguir no América, do México. Na mira do Fogão, o português Vasco Matos surge como uma possibilidade.

“Não se pode apressar o processo por uma preocupação do calendário. Nós estamos levando a sério, vamos estar prontos para jogar, nosso time é muito bom. Eu tenho certeza que vou fazer uma oferta em janeiro e, quando isso acontecer, o técnico vai aceitar. Mas isso vai deixar o time com pouco tempo para treinar (para a Supercopa)”.

Sobre o elenco botafoguense, Textor revelou um orçamento de 60 milhões de dólares (cerca de 360 milhões de reais) para contratações. A estratégia é manter o time forte e repor as saídas.

“Vamos ter algumas mudanças. O time ainda tem um número de jogadores que vieram no começo, entre o primeiro e segundo ano da SAF. Eles são ótimos, alguns veteranos, todo mundo viu ano passado… Alguns jogadores que foram bem ano passado vão sair, mas nosso objetivo é ficar cada anos mais forte. Gostamos do nosso plano, temos um ótimo scouting e recursos financeiros para ir bem, mas os reforços não chegar todos de uma vez. Vamos estar contratando até o início do campeonato, em abril”, completou.