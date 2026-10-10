O Sport ganhou novidades importantes na preparação para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O volante Fernando Sobral, o meia-atacante Diego Hernández e o atacante Marlon Douglas se recuperaram de problemas físicos e ficaram à disposição para o confronto deste domingo, 11, diante do Atlético-GO, em Goiânia.

Os três jogadores completaram o período de transição física e treinaram normalmente com o elenco comandado por Mariano Soso. Diego Hernández aprimorou a parte física após incômodo muscular, enquanto Fernando Sobral tratava uma inflamação na região lombar. Marlon Douglas, que havia sentido a coxa na rodada anterior, respondeu de forma positiva ao tratamento e também trabalhou sem restrições.

Cenário do confronto direto na tabela

A partida no Estádio Antônio Accioly tem peso direto na disputa pelas primeiras posições da tabela. Após 32 rodadas, o clube pernambucano ocupa a oitava colocação com 50 pontos, embalado por vitórias sobre Athletic-MG e São Bernardo. A equipe goiana aparece em sexto lugar, com 52 pontos.

Além das três liberações concedidas pelo departamento médico, o Sport terá o retorno do volante Biel Fonseca, que cumpriu suspensão automática. O único desfalque confirmado para o confronto é o lateral-esquerdo Raí Lopes, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.