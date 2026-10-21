O Atlético-GO pode contar com uma novidade relevante para o confronto diante do Novorizontino neste sábado, 24, às 16h30, no Estádio Antônio Accioly, pela Série B. Recuperado de cirurgia no tendão de Aquiles, o meia uruguaio David Terans voltou a treinar com o restante do elenco no CT do Dragão e virou opção para a partida.

Cedido por empréstimo pelo Fluminense no começo de setembro, o meia precisou tratar a lesão no tendão antes de ficar à disposição da equipe goiana. Ele não atua profissionalmente há cerca de um ano.

O técnico Roger Silva e a equipe de fisiologia traçaram como meta conceder os primeiros minutos ao atleta uruguaio diante da equipe paulista, dependendo da resposta física demonstrada nas atividades ao longo da semana.

A partida em Goiânia é um confronto direto para as pretensões de ambos os times na reta final da competição. Com 54 pontos, o Dragão precisa da vitória em casa para se manter competitivo na disputa pelo acesso, enquanto o clube paulista briga no topo da tabela com 61 pontos.