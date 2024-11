Série C: quem são os times confirmados para a edição 2025

A edição de 2025 da Série C do Campeonato Brasileiro já tem todos os seus participantes definidos. Com o descenso de quatro times da Série B, novos clubes entram na disputa, intensificando a busca por um lugar na segunda divisão na próxima temporada.

Ponte Preta, Ituano, Brusque e Guarani tiveram seus rebaixamentos para a Série C confirmados. Juntam-se a eles outros 16 clubes, incluindo os promovidos da Série D, como Anápolis, Retrô, Maringá e Itabaiana que fizeram campanhas notáveis em 2024.

Participantes e estrutura da competição

O Campeonato Brasileiro da Série C de 2025 contará com 20 clubes no total. A lista completa dos participantes inclui:

ABC

Anápolis

Botafogo-PB

Brusque

Caxias

Confiança

CSA

Figueirense

Floresta

Guarani

Itabaiana

Ituano

Londrina

Maringá

Náutico

Ponte Preta

Retrô

São Bernardo

Tombense

Ypiranga-RS

Formato para 2025

A temporada de 2025 da Série C seguirá com 27 datas, conforme decisão da CBF. Apesar das discussões para adotar um formato semelhante ao das séries A e B, com 38 rodadas, o modelo atual foi mantido. A competição terá início em 13 de abril e está programada para terminar em 26 de outubro, oferecendo um extenso cronograma para os confrontos.

Expectativas para os Promovidos da Série D

Anápolis, Retrô, Maringá e Itabaiana, após uma excelente performance na Série D, têm a oportunidade de se destacar em um cenário mais competitivo. Esses times vêm com entusiasmo para enfrentar novos desafios e ambicionam estabelecer-se como forças respeitadas no futebol nacional.