São Paulo x Sport: onde assistir ao vivo à estreia do Brasileirão

O São Paulo enfrenta o Sport no MorumBis, em São Paulo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. A partida, marcada para o dia 29 de março, às 18h30 (horário de Brasília), promete ser um duelo interessante entre duas equipes com objetivos distintos na competição. O São Paulo, sob o comando de Luis Zubeldía, busca iniciar a temporada com o pé direito, enquanto o Sport, recém-promovido à Série A, deseja mostrar sua força logo na estreia.

O Tricolor Paulista terminou a última edição do Brasileirão entre os seis primeiros colocados, garantindo vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Com o retorno do meia Oscar, a equipe espera brigar pelo título nacional, algo que não conquista desde 2008. Já o Sport, que terminou a Série B na terceira posição, entra em campo antes de decidir o título estadual, o que pode influenciar na escalação e no desempenho do time pernambucano.

Onde assistir São Paulo x Sport?

Os torcedores poderão acompanhar o confronto entre São Paulo e Sport através do canal Premiere, que fará a transmissão ao vivo da partida. O jogo acontece no estádio MorumBIS, em São Paulo, e promete ser um espetáculo para os fãs de futebol, que aguardam ansiosamente o início do Brasileirão 2025.

Quais são as prováveis escalações para o jogo?

O técnico Luis Zubeldía deve escalar o São Paulo com Rafael no gol; Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz formando a linha defensiva; Luiz Gustavo e Alisson no meio-campo; Oscar, Luciano e Ferreira mais avançados; e André Silva no comando do ataque. A equipe busca um equilíbrio entre experiência e juventude para conquistar os três pontos na estreia.

Por outro lado, o Sport, sob a direção de Pepa, deve entrar em campo com Caíque França no gol; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús na defesa; Sérgio Oliveira, Rivera e Lucas Lima no meio; e Barletta, Romarinho (ou Gustavo Maia) e Pablo (ou Paciência) no ataque. O Leão da Ilha espera surpreender o adversário e começar sua campanha na Série A com um resultado positivo.

