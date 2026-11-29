O Santos deu um passo importante na busca por uma vaga na próxima Copa Libertadores. Na tarde deste domingo, 29, no Barradão, a equipe paulista contou com uma atuação inspirada de Neymar para vencer o Vitória por 3 a 2, em duelo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 distribuiu uma assistência e marcou duas vezes, alcançando 501 gols na carreira e garantindo um resultado fundamental para as pretensões do time comandado por Cuca.
Mesmo jogando fora de casa e com maior posse de bola (59%), o Santos encontrou um Vitória perigoso, que finalizou mais vezes ao longo do jogo (18 contra 12), exigindo quatro defesas do goleiro Diógenes. Do outro lado, aos 23 minutos do primeiro tempo, Lucas Arcanjo fez uma de suas duas defesas no jogo de forma sensacional, salvando em cima da linha após cabeceio de Gabigol.
No entanto, a insistência santista deu resultado logo na sequência. Aos 25, Neymar cobrou escanteio na segunda trave e Willian Arão cabeceou no canto para abrir o placar. O Leão, comandado por auxiliares devido à suspensão do técnico Rafael Lacerda, não se abateu e buscou o empate aos 42 minutos, quando Gabriel Baralhas encheu o pé para marcar um golaço, incendiando a torcida baiana antes do intervalo.
Marca histórica e decisão
Na etapa final, o talento individual voltou a desequilibrar. Aos 17 minutos, Neymar cobrou falta com perfeição no cantinho de Lucas Arcanjo, recolocando o Santos em vantagem e celebrando seu 500º gol como jogador profissional.
O Vitória tentou responder e quase empatou aos 26 minutos, quando Renato Kayzer acertou o travessão após cruzamento de Ramon. A reta final reservou ainda mais emoções. Aos 35, Philippe Coutinho entrou no lugar de Rodinei e, logo em seguida, foi derrubado na área. Neymar assumiu a cobrança de pênalti, deslocou o goleiro e ampliou. Nos acréscimos, Renê aproveitou escora de Kayzer para descontar para os donos da casa, mas a reação parou por aí.
Com o resultado, o Santos chega aos 53 pontos e ocupa provisoriamente a sétima colocação na tabela, que garante vaga na próxima Libertadores graças ao título da Libertadores e a final da Copa do Brasil do Palmeiras. O Peixe pode ser ultrapassado por Atlético-MG e Red Bull Bragantino que atuam ainda neste domingo. Já o Vitória, que entrou em campo com a permanência na Série A assegurada, permanece no 13º lugar, com 44 pontos.
As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, 02, pelo Brasileirão: o Santos recebe o Botafogo, enquanto o Vitória visita o Vasco.