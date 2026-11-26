O Santos confirmou na noite desta quinta-feira, 26, a morte do ex-atacante Juary, aos 67 anos. Ídolo histórico da Vila Belmiro e referência da primeira geração conhecida como “Meninos da Vila”, o ex-jogador teve o falecimento anunciado pelo clube alvinegro por meio de nota oficial divulgada nas redes sociais.
“É com muito pesar que o Santos Futebol Clube informa o falecimento do nosso ídolo Juary. O craque nos deixou na noite desta quinta-feira, aos 67 anos. Juary foi um dos ícones daquela geração que eternizou a alcunha de Meninos da Vila, fazendo o Santos conquistar o Paulistão de 1978”, comunicou a instituição.
Protagonismo na Vila Belmiro
Revelado pelo clube e peça central da equipe entre 1976 e 1979, Juary disputou 229 partidas e anotou 101 gols com a camisa santista. Ao lado de nomes como Pita, Nilton Batata, João Paulo, Toninho Vieira e Claudinho, liderou a campanha do título estadual de 1978, ficando marcado também pelo faro artilheiro em clássicos contra São Paulo e Palmeiras — embora nunca tenha balançado as redes diante do Corinthians.
Após encerrar a carreira dentro dos gramados, retornou ao clube para atuar nas categorias de base e representar o Peixe em eventos institucionais. “Sentiremos muita saudade deste personagem tão único da nossa história. Desejamos muita força aos familiares, amigos e aos milhões de fãs que a lenda alvinegra conquistou ao longo de sua carreira. Descanse em paz, Juary. Muito obrigado por tudo o que você escreveu com o nosso Manto Sagrado”, encerrou a nota oficial.
Passagem pelo futebol italiano e glória no Porto
No cenário internacional, o atacante construiu trajetória sólida na Europa ao longo da década de 1980. Na Itália, defendeu Avellino (1980 a 1982), Internazionale de Milão (1982/1983), Ascoli (1983/1984) e Cremonese (1984/1985), antes de se transferir para Portugal.
Pelo Porto, onde atuou entre 1985 e 1988, alcançou o auge continental ao conquistar a Liga dos Campeões da Europa, marcando o gol decisivo na vitória por 2 a 1 sobre o Bayern de Munique na final do torneio.