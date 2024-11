Santos de volta à Série A: em que rodada os grandes subiram?

O Santos confirmou seu retorno à Primeira Divisão do Brasileirão após a vitória por 2 a 0 contra o Coritiba nesta segunda-feira, 11, pela 36ª rodada Campeonato Brasileiro Série B.

Assim, o Peixe volta para a Série A com duas rodadas de antecedência. Confira abaixo como foi a temporada de outros grandes clubes na segunda divisão e em que partida eles confirmaram o acesso de volta à primeira divisão.

Dos grandes clubes que passaram pela Série B, os mais recentes, Cruzeiro, Grêmio e Vasco subiram em 2022 junto com o Bahia. Um ano antes, em 2021, o Botafogo voltou como campeão após grande ano com Enderson Moreira e Chay comandando o time.

São Paulo e Flamengo são as equipes brasileiras que nunca foram rebaixadas para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.

Cruzeiro

A Raposa subiu após passar por maus bocados na Segunda Divisão. Foram três anos de Série B e uma quase queda para a terceira divisão em 2020, quando perdeu pontos por irresponsabilidade financeira.

Na 31ª rodada da Série B de 2022, o Cruzeiro venceu o Vasco da Gama por 3 a 0 e cravou o acesso de volta para a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro.

Grêmio

Vice-campeão da Série B em 2022, o Grêmio passou apenas um ano na competição. O Tricolor venceu o Náutico, em outubro de 2022, e confirmou a volta para a Primeira Divisão na 36ª rodada do torneio.

Vasco

O Vasco confirmou o acesso de forma dramática. O Gigante da Colina não subiu em 2021 e, um ano depois teve que lutar até o último segundo da Série B.

No último jogo de 2022, contra o Ituano, ambos os times tinham a chance de subir. No entanto, o Vasco marcou, de pênalti, o gol do acesso na 38ª rodada do campeonato.

Botafogo

Os cariocas confirmaram o acesso para a Série A na 36ª rodada após partida contra o Operário-PR. O Botafogo venceu o time paranaense por 2 a 1, de virada, dia 15 de novembro de 2021.

Internacional

O Inter foi vice-campeão da Série B em 2017 e assegurou o acesso após um truculento ano com passagem de três técnicos diferentes. Odair Hellmann, o último da lista, empatou em 0 a 0 com o Oeste de Barueri na 36ª rodada do campeonato e conquistou a volta do Internacional para a primeira divisão.

Palmeiras

O Verdão jogou a Série B de 2013 ao mesmo tempo que jogou a Libertadores por conta do título da Copa do Brasil de 2012. Além de subir, o Palmeiras foi campeão da Segunda Divisão em 2013. O clube paulista conquistou o acesso após empatar com o São Caetano por 0 a 0 no Pacaembu, em jogo válido pela 32ª rodada.

Corinthians

Os corinthianos voltaram para a Série A após vencer o Ceará por 2 a 0 no Pacaembu. O Corinthians, campeão da Série B de 2008, conquistou o acesso na rodada 32 do campeonato.

Atlético Mineiro

O Galo conquistou o acesso de volta à Série A do Campeonato Brasileiro após virar partida contra o Coritiba mesmo depois de sair perdendo por 2 a 0. Em jogo válido pela 36ª rodada da Série B, o Atlético venceu o Coxa por 3 a 22 e carimbou a volta para a primeira divisão.

Fluminense

Os cariocas caíram para a Série B em 1997 e, após campanha medíocre na Segunda Divisão, foi rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro, e conquistou o título no ano seguinte, em 1999. Com o título da Terceira Divisão, o Fluminense garantiu vaga para a Série B de 2000.

No entanto, por conta de disputas judiciais, a CBF perdeu o poder de organizar o Brasileirão de 2000, e a nova organização dividiu os times em três módulos para a disputa da Copa João Havelange. O Tricolor ficou no módulo azul, que correspondia à Primeira Divisão.

