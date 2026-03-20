O Santos oficializou, na madrugada da última quinta-feira, 19, a demissão do técnico Juan Pablo Vojvoda após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, na Vila Belmiro. A saída do treinador argentino agrava a crise financeira do clube, que agora acumula mais de R$ 24 milhões em dívidas referentes apenas a multas rescisórias de técnicos recentes. A apuração é do ge.

Qual o custo da saída de Juan Pablo Vojvoda?

De acordo com informações do portal, o Santos terá de desembolsar R$ 9 milhões pela rescisão do contrato de Vojvoda. Este valor será parcelado e entrará no orçamento do Peixe para o segundo semestre deste ano. Além de Vojvoda, sua comissão também deixou o clube e receberá valores, porém, menores que o do técnico.

Como a pendência com Pedro Caixinha agrava a crise?