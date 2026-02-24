John Textor, dono do Botafogo, teve sua saída do Eagle Football Holdings oficializada nesta terça-feira, 24. O estadunidense, que ocupava o cargo de diretor, disse em nota que continuará “brigando” pelo controle da holding. Apesar do afastamento, a situação de Textor no Glorioso segue igual.

“O resultado dessa decisão é uma infeliz guerra civil que transformou uma organização esportiva cuidadosa, colaborativa e incrivelmente bem-sucedida (em busca de títulos em todos os mercados) em um atoleiro financeiro”, disse Textor em nota.

O Eagle Football Holdings divulgou que Textor, membro fundador do grupo, foi destituído do cargo de diretor no dia 27 de janeiro. A saída de Textor aconteceu após tentativa de afastamento de dois diretores independentes da holding com objetivo de retomar o controle da Eagle. A empresa administra, além do Botafogo, também o Lyon, da França, e Molenbeck, da Bélgica.

As brigas judiciais entre Textor e a Eagle pelo controle dos clubes tiveram início com a crise do Lyon na temporada 2024/25. Na época, o time chegou a ter seu rebaixamento à segunda divisão francesa decretado. O afastamento de Textor do controle do time francês e a chegada de Michelle Kang, atual presidente do Lyon, fizeram com que a situação fosse revertida.

Apesar da resolução no Lyon, o conflito seguiu para a Eagle. Hoje, a disputa é entre a holding e o fundo de investimento Ares, que emprestou 450 milhões de dólares para a compra do Lyon, em 2022, quando John Textor ainda comandava a empresa. Textor, porém, ainda não pagou a quantia devida.