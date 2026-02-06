Tite está cada vez mais pressionado no Cruzeiro. Depois da derrota em casa para o Coritiba por 2 a 1, na noite da última quinta-feira, 6, pelo Brasileirão, o treinador disse compreender as vaias e xingamentos da torcida no Mineirão.

“Eu respeito o torcedor, tenho comigo a compreensão do sentimento, da busca do resultado, de querer que o seu time vença. Eu não tenho absolutamente nada a falar sobre esse respeito, a não ser respeitar essa situação toda e essa manifestação toda do torcedor, ele é o objetivo maior do clube, do Pedrinho (BH) das outras pessoas”, disse, citando o dono da SAF celeste.

Tite admitiu ter havido uma cobrança por parte do dirigente. “Nós conversamos, sim, o Pedrinho (BH) conversou conosco. Tem certas coisas que são de vestiário, vestiário é sagrado, temos que saber absorver essas situações, pela grandeza do clube e necessidade de desempenho e resultado, precisa”, finalizou.

O treinador assumiu a responsabilidade pelo mau momento da equipe, última colocada do Brasileirão, ainda zerada em pontos após duas rodadas. “Não sei quantificar isso, não é culpa, eu acredito em responsabilidade no futebol. A responsabilidade é grande, a do técnico é a maior de todas, ela é cultural e verdadeira. A culpa maior é do técnico, sim. Percentual, eu não sei te quantificar.”

Tite, que assumiu a vaga deixada por Leonardo Jardim em janeiro, chegou à sua quinta derrota em oito partidas no comando do Cruzeiro, clube que investiu pesado na contratação do meia Gerson e também na renovação do artilheiro Kaio Jorge.

