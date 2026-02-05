Em uma noite de tensão crescente no Mineirão, o Coritiba mostrou resiliência e oportunismo para vencer o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira, 5, no Mineirão. Válida pela segunda rodada do Brasileirão Série A, a partida expôs a fragilidade emocional dos donos da casa, que saíram na frente com um golaço, mas sucumbiram a erros cruciais nos momentos finais do primeiro tempo e no início da etapa complementar.

O resultado mantém a Raposa na lanterna da competição, sem pontos, enquanto o Coxa respira aliviado com sua primeira vitória. O técnico Tite saiu vaiado do estádio em Belo Horizonte.