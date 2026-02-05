Em uma noite de tensão crescente no Mineirão, o Coritiba mostrou resiliência e oportunismo para vencer o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira, 5, no Mineirão. Válida pela segunda rodada do Brasileirão Série A, a partida expôs a fragilidade emocional dos donos da casa, que saíram na frente com um golaço, mas sucumbiram a erros cruciais nos momentos finais do primeiro tempo e no início da etapa complementar.
O resultado mantém a Raposa na lanterna da competição, sem pontos, enquanto o Coxa respira aliviado com sua primeira vitória. O técnico Tite saiu vaiado do estádio em Belo Horizonte.
O jogo começou prometendo um roteiro de redenção para o time mineiro. Pressionado pela derrota na estreia, o Cruzeiro tomou a iniciativa e foi recompensado aos 19 minutos. O meia Matheus Pereira protagonizou o lance mais bonito da noite: recebeu na área, deixou o marcador no chão com uma finta desconcertante e finalizou no ângulo, abrindo o placar e inflamando a torcida.
No entanto, a superioridade celeste não se traduziu em uma vantagem segura. Quando a primeira etapa parecia definida, o Coritiba encontrou o empate no último lance, aos 45 minutos. Em uma jogada bem trabalhada, Sebastián Gómez lançou, Bruno Melo serviu e Lavega, livre de marcação, apenas empurrou para as redes. O gol de empate foi um balde de água fria que mudou a atmosfera do estádio antes do intervalo.
Virada relâmpago e protestos na arquibancada
Se o final do primeiro tempo foi traumático para os mandantes, o início do segundo foi desastroso. Aos 7 minutos da etapa final, o goleiro Pedro Morisco, do Coritiba, transformou uma defesa em assistência com um chutão preciso. A bola encontrou Breno Lopes, que invadiu a área, driblou o goleiro Cássio com frieza e decretou a virada paranaense.
O gol desestabilizou completamente o Cruzeiro. A partir desse momento, a impaciência tomou conta das arquibancadas, com a torcida protestando contra a atuação da equipe. O time da casa tentou reagir de forma desordenada, abusando de cruzamentos e jogadas individuais, mas esbarrou em uma defesa bem postada do Coxa.
Pressão final sem resultado
Nos minutos finais, o Cruzeiro se lançou ao ataque no “abafa”. A melhor chance de empate veio já nos acréscimos, aos 51 minutos, quando Christian girou na área e bateu rente à trave, arrancando suspiros da torcida. Apesar da pressão, o Coritiba soube sofrer e segurou o placar de 2 a 1 até o apito final.
Com o resultado, o Coritiba soma seus primeiros três pontos e ganha moral para a sequência da temporada. Já o Cruzeiro, afundado na 20ª posição e ainda sem pontuar, vê a pressão sobre o trabalho do técnico Tite e do elenco aumentar consideravelmente antes da próxima rodada.