Quais clubes foram rebaixados mais vezes no Brasileirão? Veja ranking

A Série A do Campeonato Brasileiro é reconhecida por sua alta competitividade e pela pressão constante sobre os clubes para manterem um desempenho de alto nível. Composta por equipes de grande tradição e história, a competição não perdoa falhas, e muitos clubes acabam enfrentando o rebaixamento para a Série B. Este fenômeno é um reflexo das dificuldades enfrentadas por algumas equipes em se manterem na elite do futebol nacional.

Entre os clubes que mais sofreram rebaixamentos na Série A, destacam-se América-MG, Vitória, Coritiba, Sport e Goiás. Cada um desses times tem uma trajetória única, marcada por desafios específicos que impactaram sua permanência na primeira divisão. Este artigo explora a história e os fatores que contribuíram para as frequentes quedas desses clubes.

Quais são os clubes mais rebaixados da Série A?

O América-MG lidera a lista com sete rebaixamentos, ocorridos nos anos de 1993, 1998, 2001, 2011, 2016, 2018 e 2022. Apesar de possuir uma base sólida e uma torcida fiel, o clube mineiro enfrentou dificuldades para se manter na elite do futebol brasileiro. As oscilações de desempenho e os desafios financeiros são fatores que contribuíram para essas quedas.

O Vitória, um dos clubes mais tradicionais da Bahia, também figura entre os mais rebaixados, com seis quedas nos anos de 1982, 1991, 2004, 2010, 2014 e 2018. Problemas financeiros e oscilações de desempenho foram determinantes para o clube baiano, que busca se reerguer e consolidar sua posição na Série A.

América MG (7 rebaixamentos): 1993, 1998, 2001, 2011, 2016, 2018 e 2022 Vitória (6 rebaixamentos): 1982, 1991, 2004, 2010, 2014 e 2018 Coritiba (6 rebaixamentos): 1989, 1993, 2005, 2009, 2017 e 2020 Sport (6 rebaixamentos): 1989, 2001, 2009, 2012, 2018 e 2021 Goiás (5 rebaixamentos): 1993, 1998, 2010, 2015 e 2020 Criciúma (5 rebaixamentos): 1988, 1997, 2004, 2014 e 2024

Como os clubes enfrentam os desafios do rebaixamento?

O Coritiba, tradicional clube do Paraná, também soma seis rebaixamentos, ocorridos em 1989, 1993, 2005, 2009, 2017 e 2020. A equipe paranaense enfrenta dificuldades para manter a regularidade na Série A, apesar de contar com uma torcida fiel e uma forte tradição no futebol brasileiro.

O Sport Recife, conhecido como “Leão da Ilha”, também sofreu seis rebaixamentos nos anos de 1989, 2001, 2009, 2012, 2018 e 2021. O clube pernambucano, que já viveu momentos de glória, busca superar as dificuldades que resultaram em suas quedas e consolidar-se novamente na elite do futebol nacional.

O que o futuro reserva para esses clubes?

O Goiás, um dos clubes mais importantes do Centro-Oeste brasileiro, acumula cinco rebaixamentos para a Série B, ocorridos em 1993, 1998, 2010, 2015 e 2020. A equipe enfrenta desafios específicos da região e trabalha para se manter competitiva e estável na Série A.

O Criciúma, com cinco rebaixamentos, entrou para a lista após a queda em 2024. A equipe catarinense, que já demonstrou força em outras temporadas, busca reverter a situação e retornar à elite do futebol brasileiro.

O que esperar dos próximos anos

Esses clubes, apesar das dificuldades, continuam a lutar pelo retorno e pela consolidação na primeira divisão, contando com o apoio de suas torcidas e o desejo de reescrever suas histórias na elite do futebol brasileiro. A Série A exige um nível de competitividade elevado, e a capacidade técnica, financeira e organizacional dos clubes é constantemente colocada à prova. A luta pela permanência e a superação dos obstáculos são constantes para os times como América-MG, Vitória, Coritiba, Sport e Goiás, que buscam estabilidade na principal divisão do futebol nacional.