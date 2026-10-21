A Portuguesa acionou a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Ansref) para cobrar valores pendentes do Vitória referentes à contratação do atacante Renê. O débito acumulado, somando parcelas em atraso, juros e correção monetária, gira em torno de R$ 2,2 milhões.

Além da quitação imediata da pendência financeira, o clube paulista solicitou formalmente que o atacante seja impedido de atuar em partidas oficiais pela equipe baiana até a resolução completa do caso.

Como surgiu a cobrança da Portuguesa contra o Vitória?

Em entrevista após o empate contra o Corinthians, o presidente do Vitória, Fábio Mota, explicou a situação financeira e confirmou que existem obrigações recíprocas entre os clubes. Segundo o mandatário, a agremiação paulista também acumula débitos com o clube baiano provenientes da venda de Daniel Júnior.

“O Vitória vendeu o Daniel Júnior para a Portuguesa. A Portuguesa ficou oito meses sem pagar o Vitória. O Vitória não foi para a CNRD, não foi na agência. O Vitória, hoje, tem um crédito de Daniel Júnior junto à Portuguesa. Como apertou, a gente perdeu dinheiro da bet, a gente quer compensar o nosso crédito com a Portuguesa. A Portuguesa deve ao Vitória cerca de R$ 1 milhão. E o Vitória tem que pagar para a Portuguesa R$ 2 milhões”, afirmou Fábio Mota, presidente do Vitória, em entrevista após empate contra o Corinthians.

Qual é a proposta da diretoria rubro-negra para o impasse?

Diante do litígio instaurado no órgão esportivo, a cúpula do Vitória busca um desfecho amigável por meio da compensação contábil direta entre as duas partes envolvidas.

“Abate o que está devendo e dá a diferença. A gente vai resolver”, afirmou Fábio Mota, presidente do Vitória, em entrevista após empate contra o Corinthians.

Enquanto o procedimento segue em tramitação regulatória, o departamento jurídico do Vitória acompanha as notificações para assegurar a continuidade do planejamento desportivo da equipe no decorrer da temporada.