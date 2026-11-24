Dez vezes Flamengo, sempre Flamengo. O Rubro-Negro faturou o decacampeonato do Brasileirão, ao empatar com o Palmeiras em São Paulo e erguer a taça de 2026 com duas rodadas de antecedência. A façanha, obviamente, foi eternizada em um pôster da PLACAR.

A partir desta terça-feira, 24, a revista-pôster do Flamengo decacampeão já pode ser adquirida na loja oficial da PLACAR no Mercado Livre. A edição chega às bancas a partir de quarta, 25.

Além da tradicional foto do time campeão perfilado, a revista traz a ficha técnica de todas as partidas da campanha e fotos e textos sobre os destaques da conquista, como Arrascaeta e Samuel Lino, o autor do gol do deca. Garanta o seu pôster!