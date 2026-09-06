Aos 19 mintuos do primeiro tempo do jogo entre Fluminense e Vasco, pela 26ª rodada do Brasileirão, um encontro olho no olho surpreendeu telespectadores e revoltou torcedores tricolores. Nele, o árbitro Davi Lacerda simplesmente peitou Augustín Canobbio.
A princípio, a autoridade máxima do campo se aproximou para acalmar um começo de confusão entre o atacante uruguaio e o volante vascaíno Sosa. Mas, a intervenção tomou um rumo inesperado.
“Eu nunca vi isso no futebol no mundo. O árbitro peitar o jogador”, ressaltou Hulk em entrevista pós-jogo. O camisa 7, inclusive, foi quem distanciou as partes envolvidas no encontro em questão.
Quem também viu ineditismo no lances foram os jornais ibéricos. O As, da Espanha, escreveu: “Nunca visto: um árbitro encara Canobbio e Hulk tem que separá-los.” Já o A Bola, de Portugal também descreveu a situação e destacou a frase dita por Hulk.
Apesar dos ânimos exaltados, o Fluminense venceu o Vasco por 1 a 0, para retomar a quarta colocação, perdida para o Bahia no começo da rodada.