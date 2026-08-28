O Palmeiras ganhou mais um problema para a sequência da temporada. O atacante Paulinho teve diagnosticada uma nova lesão muscular, desta vez no tendão do músculo adutor longo da perna direita, e voltará a desfalcar a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira. Não foi divulgado o prazo de recuperação.

“O Paulinho vinha evoluindo muito bem e já estava próximo do retorno. Infelizmente, sofreu uma nova lesão, agora tendínea, na fase final de recuperação durante um treinamento com atletas da equipe”, explicou Pedro Pontin, coordenador médico do Palmeiras.

“Situações como essa podem acontecer depois de um período longo de afastamento, principalmente quando o atleta volta a ser exposto, de forma progressiva, às exigências específicas do futebol, como força, velocidade e intensidade. Vale afirmar que ele tem se dedicado muito durante todo o processo e cumprido integralmente o trabalho proposto. A recuperação da cirurgia na perna está completa, e seguimos confiantes de que ele poderá retomar seus níveis ideais para atuar em alto nível”, completou.

O jogador sentiu o incômodo durante o treinamento da última quinta-feira, 27, na Academia de Futebol. Após passar por exames de imagem, o problema no tendão do adutor foi confirmado. Paulinho já deu início ao cronograma de fisioterapia e tratamento intensivo no Núcleo de Saúde e Performance do clube.

“Seguimos confiando na plena recuperação do Paulinho, que tem se dedicado ao extremo para voltar a nos ajudar dentro de campo. O empenho do jogador e o trabalho do Núcleo de Saúde e Performance me fazem ter a convicção de que esse momento de dificuldade será superado e que o Paulinho ainda vai ser muito importante para nós nesta temporada e nas próximas”, afirmou Anderson Barros, diretor de futebol do clube.

O problema representa mais um revés no processo de afirmação e sequência de Paulinho no Verdão. Aos 26 anos, o atleta participou de apenas nove das 49 partidas desta temporada, marcando dois gols. Desde a chegada ao Palmeiras foram apenas 25 jogos.

Além do camisa 10, o clube corre para recuperar outros quatro jogadores: o atacante Jhon Arias, com uma lesão muscular na coxa, o lateral-direito Jefté, em recuperação de cirurgia no menisco, o lateral-esquerdo Piquerez, com um edema na coxa, e o atacante Ramón Sosa, também com lesão muscular.