Palmeiras x Botafogo: horário, escalações e onde assistir

No Allianz Parque, a torcida do Palmeiras se prepara para um embate crucial contra o Botafogo. Este jogo, considerado uma “final antecipada” do Campeonato Brasileiro, promete grandes emoções para os torcedores de ambas as equipes. A partida acontecerá na terça-feira, dia 26, com transmissão em TV aberta e fechada.

Publicidade

Os canais Globo, Sportv e Premiere confirmaram a transmissão ao vivo do confronto, válido pela 36ª rodada do Brasileirão. Marcada para as 21h30, horário de Brasília, a competição será decisiva para as ambições de ambos os clubes na tabela. Com a importância do jogo, a expectativa de um espetáculo de futebol é alta.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Histórico de Encontros

Palmeiras e Botafogo já se enfrentaram 106 vezes, segundo o portal Ogol. O Palmeiras tem vantagem com 40 vitórias, enquanto o Botafogo venceu 32 vezes. Houve 34 empates, destacando a competitividade histórica entre os clubes.

O desempenho recente das equipes também pode indicar o que esperar no próximo jogo. Ambas as equipes vêm de intensas campanhas nas últimas rodadas, aumentando a expectativa por um duelo emocionante entre essas forças do futebol brasileiro.

Desfalques para a Partida

O Palmeiras deve ter quase todo o elenco disponível para o técnico Abel Ferreira. Somente Joaquín Piquerez, Bruno Rodrigues e Murilo têm dúvidas sobre a participação, por razões médicas, mas Murilo está mais próximo de estar apto para o jogo.

Publicidade

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis (Murilo) e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Mauricio; Felipe Anderson, Estêvão e Rony (Flaco López).

O Botafogo enfrenta um dilema de elenco devido à proximidade da final da Conmebol Libertadores. O treinador precisa decidir entre preservar jogadores ou focar no Brasileirão após perder a liderança. Barboza e Luiz Henrique retornam, enquanto Tiquinho está suspenso e é desfalque garantido.

John; Vitinho (Ponte), Barboza, Bastos, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada; Igor Jesus.

Transmissão ao Vivo de Palmeiras x Botafogo

Brasil: Globo, Sportv, Premiere – 21h30 (de Brasília)

Expectativas para o Confronto

Com o campeonato se aproximando do fim, cada ponto é crucial para Palmeiras e Botafogo. Espera-se um jogo tenso e disputado, com os técnicos preparando suas equipes estrategicamente para superar o adversário. O Palmeiras busca manter sua vantagem, enquanto o Botafogo vê o jogo como uma chance de recuperar seu ímpeto na competição.

Com transmissões ao redor do Brasil e no exterior, as expectativas são altas. Os fãs aguardam não apenas o resultado, mas uma performance de alto nível à altura do legado desses gigantes do futebol.