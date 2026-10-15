O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na manhã desta quinta-feira, 15, após a vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense no Maracanã, pelo confronto de ida das semifinais da Libertadores.

Enquanto os titulares cumpriram cronograma regenerativo, o atacante Vitor Roque permaneceu na parte interna do centro de excelência, dando continuidade aos cuidados de uma entorse no tornozelo direito.

O camisa 9 sofreu a lesão durante o clássico diante do Corinthians e já havia sido desfalque no duelo disputado no Rio de Janeiro. O quadro físico é tratado com cautela pelos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance (NSP). A evolução clínica está sendo avaliada diariamente pela comissão técnica para determinar quando o atleta poderá retornar aos gramados.

Quais são os desfalques contra o Athletico-PR?

Vice-líder com 63 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro, a equipe alviverde iniciou os trabalhos visando o duelo diante do Athletico-PR. O confronto está marcado para este sábado, 17, às 19h30, na Ligga Arena, pela 31ª rodada do torneio.

Além da incerteza sobre as condições de Vitor Roque, o time comandado por Abel Ferreira tem duas baixas confirmadas por suspensão automática: o zagueiro Gustavo Gómez e o lateral direito Agustín Giay.

Uma provável escalação, sem jogadores poupados para a partida de volta contra o Fluminense, teria Carlos Miguel; Murilo, Bruno Fuchs e Barboza; Khellven, Lucas Evangelista, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Joaquín Piquerez; Jhon Arias e Flaco López.