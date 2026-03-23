A 8ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026 terminou com o Palmeiras tomando a liderança do São Paulo ao bater justamente o Tricolor, no MorumBis, por 1 a 0, com gol de John Arias no último sábado, 21.

O Fluminense bateu o Atlético-MG e encostou no São Paulo, com os mesmos 16 pontos, em terceiro. Apesar de ter vencido o Red Bull Bragantino fora de casa, o Botafogo demitiu Martín Anselmi, o oitavo treinador a ser mandado embora nesta edição.

O Cruzeiro, por sua vez, ficou no empate sem gols com o Santos em jogo com cru no Mineirão, e caiu para a lanterna do Brasileirão, agora atrás do Remo, que conquistou sua primeira vitória, 4 a 1 sobre o Bahia.

Classificação atualizada do Campeonato Brasileiro: