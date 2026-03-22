O Cruzeiro e o Santos protagonizaram um duelo tenso e de pouca inspiração técnica na tarde deste domingo (22), no Mineirão. Em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, as equipes empataram por 0 a 0.

O confronto, que marcou a estreia dos técnicos Artur Jorge pelo lado celeste e Cuca pelo alvinegro, foi um reflexo direto do desespero de ambos na luta contra a zona de rebaixamento. O resultado acabou sendo desastroso para os donos da casa, que assumiram a indesejada lanterna da competição.

Tensão, pouca inspiração e Brazão em destaque

A primeira etapa refletiu o nervosismo de duas equipes pressionadas na tabela. Com muitos desfalques de ambos os lados, o jogo começou truncado, marcado por faltas e erros de passe no meio-campo. O Cruzeiro tentou tomar a iniciativa empurrado por mais de 43 mil torcedores, mas esbarrou na falta de criatividade. A melhor chance real de gol antes do intervalo ocorreu aos 27 minutos, quando Arroyo encontrou Gerson na área, mas o goleiro Gabriel Brazão fez uma grande defesa, espalmando no canto esquerdo e garantindo o zero no placar.

Pressão celeste e drama no apagar das luzes

Na volta para o segundo tempo, o panorama seguiu parecido, mas com o time mineiro arriscando mais. Gabriel Brazão voltou a brilhar aos 12 minutos, salvando um chute de primeira de Neyser Villareal, e novamente aos 28, ao espalmar uma finalização perigosa de Wanderson. O Santos, por sua vez, apostava nos contra-ataques e na solidez defensiva comandada por Lucas Veríssimo.

O grande momento de tensão, no entanto, estava reservado para os acréscimos. Aos 49 minutos, Rony lançou a bola para a área, Barreal dominou, limpou a marcação e mandou para o fundo das redes de Matheus Cunha. O que seria o gol de uma vitória heroica do Peixe foi frustrado pela intervenção do VAR, que traçou as linhas e confirmou o impedimento do atacante santista, mantendo o placar inalterado até o apito final.

Consequências e próximos passos

Com o empate sem gols, o Cruzeiro chega a apenas 4 pontos e afunda na última colocação do Brasileirão, aumentando a pressão sobre o recém-chegado Artur Jorge. O Santos vai a 7 pontos e segue flertando perigosamente com o Z4. Agora, o campeonato fará uma pausa para a Data Fifa. Na volta, no dia 1º de abril, a Raposa recebe o Vitória novamente no Mineirão, enquanto o Peixe encara o Remo no dia 2, na Vila Belmiro.

Classificação atualizada do Campeonato Brasileiro: