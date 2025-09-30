O que pode mudar no novo calendário da CBF

Alterações nos estaduais, Copa do Brasil e Brasileirão Série D devem ser principais tópicos da reformulação

A CBF vai anunciar na próxima quarta-feira, 1º, o calendário nacional da temporada 2026. A apresentação será às 10h (de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, e promete alterações em diferentes competições, com impacto nos estaduais, na Copa do Brasil e na Série D.

A principal mudança deve envolver os campeonatos estaduais, que podem passar de 16 para 11 datas (no máximo). A medida é vista como estratégia para aliviar o cronograma, mas, segundo o presidente da CBF, Samir Xaud, a intenção é “fortalecer ainda mais” os torneios.

A Copa do Brasil também deve ganhar um novo formato. Está em debate a realização de todas as fases até a semifinal em jogo único, deixando a decisão em ida e volta. Outra possibilidade em análise é a final em partida única, disputada em campo neutro.

No Nordeste, a competição regional pode ser remodelada e um dos formatos apresentados à CBF prevê 20 clubes divididos em quatro grupos. A Copa Verde, por sua vez, deve ampliar o número de participantes, incluindo mais representantes de estados que hoje contam apenas com um time.

No cenário nacional, a Série D pode aumentar de 64 para 96 clubes. Em contrapartida, a criação de uma Série E não está nos planos da CBF, como adiantado anteriormente por Xaud.

O calendário de 2026 também terá uma longa paralisação no meio do ano. Entre 11 de junho e 19 de julho, o futebol brasileiro será interrompido para a disputa da Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México.

A medida pode se repetir em 2027, quando o Brasil sediará a Copa do Mundo feminina.