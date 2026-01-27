O presidente Lula protagonizou um momento esportivo curioso nesta segunda-feira, 26, durante reunião no Palácio do Planalto com o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, e o presidente da Fifa, Gianni Infantino. Em meio a debates sobre a Copa do Mundo Feminina de 2027, Lula fez um convite bem-humorado ao treinador italiano para que assuma o Corinthians.

“Quando terminar seu contrato com a seleção brasileira, por favor, vá treinar o Corinthians”, brincou Lula com Ancelotti. A fala arrancou sorrisos e repercutiu nas redes sociais.

O encontro contou com a presença de Gianni Infantino e dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), como Samir Xaud e Gustavo Dias. A pauta principal foi a organização da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será sediada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho, em oito cidades brasileiras, com expectativa de ser uma das maiores edições da história do torneio.

Em clima descontraído, Lula elogiou a autoridade e o prestígio de Ancelotti no comando da seleção.

Desejo pelo Mundial de Clubes no Brasil

Além da Copa Feminina, o Brasil aproveitou a presença de Infantino para reforçar o desejo de sediar a Copa do Mundo de Clubes de 2029. A Confederação e o Governo Federal devem apresentar apoio formal para a candidatura, com o objetivo de trazer o torneio para o país pela primeira vez, aproveitando a estrutura já consolidada e o crescimento do futebol no Brasil.