O Varanda Gourmet, programa comandado por Maurício Meirelles e Daniel Zuckerman, recebeu Neymar em uma edição especial marcada por revelações sobre sua vida pessoal e profissional. Em um bate-papo descontraído, o jogador revelou que pretende passar o primeiro ano de aposentadoria sem compromissos ou obrigações. O episódio, que também reúne Toguro e Tirullipa, estreou na última quarta-feira, 21, no canal Achismos TV, no YouTube.

“Obviamente quando eu parar eu vou ficar um ano sem fazer p**** nenhuma. Eu vou fazer assim: hoje eu tô com vontade de jogar bola, eu vou jogar bola. Hoje eu não tô com vontade de fazer p**** nenhuma”, revela.

Hábito de assistir futebol

Questionado por Maurício Meirelles sobre o hábito de assistir futebol, o craque surpreendeu e relembrou quando morava na Europa.

“Não, não gosto (de ver futebol). Basquete eu gosto, de vez em quando. Passo raiva vendo futebol, eu sempre falei isso nas entrevistas, com os amigos, ninguém acredita em mim. Eu amo jogar futebol, mas assistir a um jogo não dá”, revelou.

“Quando os meninos moravam comigo em Paris, em Barcelona, sábado e domingo era só futebol. Eu nem ficava na sala com eles. Os caras das 11h da manhã até 18h vendo futebol. Eu não aguento”, complementou.

Rotina com os filhos

A conversa conduzida por Maurício e Daniel também ganhou um tom familiar quando o jogador falou sobre a rotina com os filhos.

“A minha vida é muito corrida, faço fisioterapia, treino… Tenho certos momentos com as crianças e procuro fazer o que elas gostam. A minha filha gosta muito de Shrek, gosta do Grinch, vejo com ela”, compartilhou, revelando também que está acompanhando a série The Mentalist.

Varanda Gourmet

Com uma proposta que mistura humor, espontaneidade e revelações inesperadas, o Varanda Gourmet vem consolidando seu espaço no entretenimento digital. Em 2025, o programa ultrapassou 15 milhões de visualizações. Já a Achismos TV, plataforma da qual Maurício Meirelles é sócio, acumula mais de 1,2 bilhão de visualizações.

A edição com Neymar encerra a série especial realizada em parceria comercial com a LOOVI Seguros, que também reuniu convidados como Gabi Martins, TCAR e Renato Cariani.