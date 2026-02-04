Neymar voltou ao Santos em 31 de janeiro do ano passado, apresentado com festa em uma Vila Belmiro lotada, com direito a show de Mano Brown, Projota e Kyan. A festa para sua chegada não era à toa, já que marcava a volta do astro. A segunda passagem do craque pelo Peixe, porém, vem sendo marcada por sacrifício para jogar as últimas partidas por conta de sucessivas lesões.

O camisa 10 está mais uma vez fora, depois de não ser relacionado para o clássico contra o São Paulo, na noite desta quarta-feira, pela 2ª rodada do Brasileirão. Em fase final de recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo, o jogador não tem condições de jogo. Desde que retornou ao Santos, Neymar já perdeu 29 partidas de sua equipe por conta de lesões e participou de 28 jogos, com 11 gols e quatro assistências — os números são do Transfermarkt.

Segunda passagem de Neymar no Santos

28 jogos disputados

29 jogos fora

11 gols

4 assistências

O camisa 10 ainda não entrou em campo em 2026 e a sua maior sequência de jogos seguidos, sem se machucar, foram 12. Neymar corre contra o tempo para mostrar que pode se manter saudável fisicamente e ser convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. Em nenhuma de suas listas até agora, o treinador italiano chamou o jogador.