AO VIVO: Neymar retorna ao Santos com festa na Vila Belmiro

Neymar está de volta ao Santos. O atacante brasileiro desembarcou no Brasil nesta sexta-feira, 31, e se apresenta oficialmente aos torcedores do Peixe em evento na Vila Belmiro, com festa, shows e convidados ilustres.

Neymar pousou por volta das 9h55 (de Brasília), no Aeroporto Catarina Executivo Internacional, em São Roque, no interior de São Paulo. No período da tarde, se deslocou de helicóptero até a Baixada Santista para assinar contrato e marcar presença na festa – que terá a presença de cantores como Mano Brown, Projota, Mc Bin, Supla, Mc GP, Kayblack, Kyan, Mc WM, Mc Lon, Lito Nuwance, Dj Will e Kalfani, e Dj Luan.

Siga ao vivo a apresentação de Neymar no Santos

Faixas espalhadas por todo o entorno da Vila reverenciam Neymar. Em uma delas, a reprodução dos dizeres que deixou no vestiário do CT Rei Pelé pouco antes da saída em 2013: "Eu vou, mas eu volto" @placar pic.twitter.com/9aRGs0yioJ — Klaus Richmond (@KlausRichmond) January 31, 2025

Do lado de fora, centenas de santistas se aglomeram próximos ao telão montado em frente a estátua de Zito. Um vídeo compilando os melhore momentos do atacante pelo Peixe alvoroçou os presentes @placar pic.twitter.com/zP5ED2mot3 — Klaus Richmond (@KlausRichmond) January 31, 2025

Ambulante vende a coroa de Neymar por R$ 40. Faixa com os dizeres "O príncipe voltou" custa R$ 15 e é o item mais procurado pelos santistas, diz @placar pic.twitter.com/fDNk4d1LGG — Klaus Richmond (@KlausRichmond) January 31, 2025

Helicóptero de Neymar chegou ao CT Rei Pelé, onde o jogador assinará contrato válido até 30 de junho. De lá, segue para a Vila Belmiro. Programação inicial é para que suba ao gramado a partir das 18h @placar pic.twitter.com/NzpuRlYZmg — Klaus Richmond (@KlausRichmond) January 31, 2025

Na Santos Store, loja oficial do clube, todas as camisas com o nome e número de Neymar estão esgotadas. Loja não informou a quantidade exata de vendas. Valor do artigo é R$ 440. @placar pic.twitter.com/BobGdfkmK1 — Klaus Richmond (@KlausRichmond) January 31, 2025

Intensa a movimentação de santistas principalmente nos portões 2 e 3 do estádio, com acesso pela Rua Tiradentes @placar pic.twitter.com/UPc5o8fyVG — Klaus Richmond (@KlausRichmond) January 31, 2025