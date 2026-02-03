Sem atuar desde 7 de dezembro, Neymar pode voltar a ser opção do Santos na próxima quarta-feira, 4, no clássico contra o São Paulo, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 está na fase final de recuperação de uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo.

Apesar da expectativa de ser relacionado para o SanSão, Neymar ainda não participou de treinos completos com o grupo desde que sofreu a lesão.

O Santos se reapresentou no CT Rei Pelé na última segunda-feira, 2, após derrota por 2 a 0 para o São Paulo, e já iniciou a preparação para o reencontro com o rival. Na reapresentação, Neymar seguiu o trabalho de transição, enquanto outros jogadores tiveram evolução no departamento físico.

A principal novidade do elenco foi Tiquinho Soares, que treinou normalmente pela primeira vez desde a lesão na panturrilha esquerda. O atacante se recuperou de um edema muscular e voltou ao campo sem limitações. Outro atleta em fase final de recuperação é Thaciano, que ficou fora por uma semana em razão de um edema na coxa direita e iniciou transição no CT.

O técnico Juan Pablo Vojvoda, porém, ainda não poderá contar com Willian Arão, que passou por cirurgia para retirada de cálculo renal.