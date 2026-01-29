Na abertura do Brasileirão 2026, a eficiência puniu a desatenção. No estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, o Mirassol aproveitou falhas cruciais da defesa adversária para vencer o Vasco por 2 a 1, de virada, na noite desta quinta-feira, 29. O time carioca chegou a abrir o placar com Philippe Coutinho, mas um gol contra de Cuesta e um tento de Eduardo, nascido de um erro na saída de bola, garantiram os três primeiros pontos para a equipe do interior paulista.
A partida começou com o Vasco tentando impor seu ritmo, apostando na velocidade de Andrés Gómez e na articulação de Coutinho. A estratégia surtiu efeito aos 20 minutos. Puma Rodríguez avançou pela direita e cruzou para a área, onde Coutinho apareceu como elemento surpresa entre os zagueiros para cabecear e abrir o placar.
O momento do gol, no entanto, foi seguido de apreensão imediata. Na disputa pelo alto, Coutinho e o zagueiro João Vitor se chocaram cabeça com cabeça, ficando estirados no gramado e exigindo atendimento médico. Apesar do susto e das proteções colocadas nos atletas, ambos voltaram para o jogo, mas o ritmo vascaíno pareceu diminuir após o incidente.
Falhas individuais custam caro
O Mirassol, que mantinha sua invencibilidade como mandante desde a temporada passada, não se abateu e subiu as linhas. A pressão resultou no empate aos 31 minutos, em um lance infeliz para a defesa carioca. Renato Marques cruzou para a área e a bola desviou no zagueiro Cuesta antes de morrer no fundo das redes, traindo o goleiro Léo Jardim.
A virada veio logo no início do segundo tempo, novamente capitalizando sobre um erro individual. Aos 8 minutos da etapa final, Lucas Piton errou um passe na saída de bola. Alesson foi rápido para interceptar e serviu Eduardo. O ex-jogador do Botafogo não perdoou, batendo no contrapé do goleiro para fazer 2 a 1 e explodir a torcida no Maião.
Pressão final para em Walter
Em desvantagem, o técnico Fernando Diniz promoveu mudanças, lançando o time ao ataque com as entradas de Matheus França e GB. O Vasco passou a rondar a área do Mirassol, criando volume de jogo, mas esbarrou na falta de pontaria e na segurança do goleiro Walter.
Nos acréscimos, a tensão aumentou. Andrés Gómez teve a chance do empate em um chute desviado que quase enganou o arqueiro, e Andrey Fernandes também parou nas mãos de Walter. O Mirassol, inteligente, soube cadenciar o jogo nos minutos finais, ouvindo os gritos de “olé” de sua torcida enquanto administrava a posse de bola para confirmar a vitória na estreia.