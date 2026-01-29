Na abertura do Brasileirão 2026, a eficiência puniu a desatenção. No estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, o Mirassol aproveitou falhas cruciais da defesa adversária para vencer o Vasco por 2 a 1, de virada, na noite desta quinta-feira, 29. O time carioca chegou a abrir o placar com Philippe Coutinho, mas um gol contra de Cuesta e um tento de Eduardo, nascido de um erro na saída de bola, garantiram os três primeiros pontos para a equipe do interior paulista.

 

Ver essa foto no Instagram