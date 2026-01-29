Mirassol castiga erros defensivos, vira sobre Vasco e estreia com vitória

Início / Brasileirão Mirassol castiga erros defensivos, vira sobre Vasco e estreia com vitória Cruzmaltino saiu na frente com Philippe Coutinho, mas sofreu revés por 2 a 1 no interior paulista após falhas de Cuesta e Piton Por Minuto a Minuto 3 min de leitura 29/01/2026 • 21:59

Mirassol fez história em seu primeiro ano na elite- Pedro Zacchi/ Agência Mirassol

Publicidade

Brasileirão 2026: quando começa, agenda e onde assistir

Início promissor e susto pelo alto

A partida começou com o Vasco tentando impor seu ritmo, apostando na velocidade de Andrés Gómez e na articulação de Coutinho. A estratégia surtiu efeito aos 20 minutos. Puma Rodríguez avançou pela direita e cruzou para a área, onde Coutinho apareceu como elemento surpresa entre os zagueiros para cabecear e abrir o placar.

O momento do gol, no entanto, foi seguido de apreensão imediata. Na disputa pelo alto, Coutinho e o zagueiro João Vitor se chocaram cabeça com cabeça, ficando estirados no gramado e exigindo atendimento médico. Apesar do susto e das proteções colocadas nos atletas, ambos voltaram para o jogo, mas o ritmo vascaíno pareceu diminuir após o incidente.

Falhas individuais custam caro

O Mirassol, que mantinha sua invencibilidade como mandante desde a temporada passada, não se abateu e subiu as linhas. A pressão resultou no empate aos 31 minutos, em um lance infeliz para a defesa carioca. Renato Marques cruzou para a área e a bola desviou no zagueiro Cuesta antes de morrer no fundo das redes, traindo o goleiro Léo Jardim.

A virada veio logo no início do segundo tempo, novamente capitalizando sobre um erro individual. Aos 8 minutos da etapa final, Lucas Piton errou um passe na saída de bola. Alesson foi rápido para interceptar e serviu Eduardo. O ex-jogador do Botafogo não perdoou, batendo no contrapé do goleiro para fazer 2 a 1 e explodir a torcida no Maião.

Pressão final para em Walter

Em desvantagem, o técnico Fernando Diniz promoveu mudanças, lançando o time ao ataque com as entradas de Matheus França e GB. O Vasco passou a rondar a área do Mirassol, criando volume de jogo, mas esbarrou na falta de pontaria e na segurança do goleiro Walter.