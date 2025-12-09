A temporada do futebol brasileiro ainda não terminou, mas o fim do Brasileirão decretou o ponto de largada para os times no mercado. Já pensando de 2026 e com o campeonato iniciando em janeiro, as equipes começam a se movimentar em busca de contratações e também preparam a barca de saídas. PLACAR lista abaixo os possíveis reforços e jogadores que devem sair do seu time.

Atlético-MG

Ídolo da massa atleticana, o atacante Hulk vive dias de incertezas. Apesar de ter contrato até o final de 2026, a temporada em baixa do Galo e o vice da Sul-Americana colocam dúvidas no futuro do jogador.

O lateral Saravia chega ao fim de seu contrato e não deve renovar com o Galo. Ao mesmo tempo, Caio Paulista termina seu empréstimo ao time mineiro e deve retornar ao Palmeiras.

Botafogo

O Glorioso já tem acertada a chegada de Villalba, do Nacional do Uruguai, e também do zagueiro Riquelme, do Sport. Além disso, o clube deve apostar na manutenção do técnico Davide Ancelotti para 2026.

Quem tem o futuro incerto em General Severiano é o atacante Mastriani, que perdeu espaço com a chegada do treinador italiano. O lateral Cuiabano também vive incertezas e, mesmo terminando o empréstimo com o Forest, ainda não tem o retorno garantido.

Corinthians

Poucas coisas são mais incertas no futebol brasileiro que o Corinthians. Em profunda crise financeira, a equipe precisa secar a folha salarial de forma urgente. Por isso, Romero e Talles Magno são dois nomes praticamente fora.

O Timão ainda tenta renovar o vínculo com Maycon, emprestado pelo Shakhtar, e também com o lateral argentino Angileri. A equipe contar ainda com o retorno dos emprestados Fagner, Alex Santana e Pedro Raul.

Cruzeiro

Para a próxima temporada, o Cabulos já tem um reforço de peso confirmado: a joia colombiana Néiser Villarreal, além do goleiro Matheus Cunha para fazer sombra em Cássio.

No entanto, a lista de possíveis saídas é grande. A começar pelo técnico Leonardo Jardim, que colocou seu futuro em xeque mais de uma vez ao longo do ano. Os já experientes Bolasie e Eduardo não devem permanecer, e o zagueiro Jonathan Jesus pode trocar o Cruzeiro pelo Zenit, da Rússia.

Flamengo

Campeão brasileiro e da Libertadores, o Flamengo deve se movimentar de forma pontual na janela. Um dos alvos é o goleiro do Santos, Gabriel Brazão, mas a negociação não deve ser das mais fáceis. Outro interesse rubro-negro é o zagueiro Vitão, do Inter.