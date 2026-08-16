Memphis Depay e Corinthians voltaram a renegociar contrato após o clube ter desistido de renovar com o atacante holandês. Segundo fontes ouvidas pelo Globo Esporte, a iniciativa partiu do próprio Depay, que deseja manter o vínculo afetivo com o clube e não quer deixar o Brasil no momento.

Com isso, o holandês deve diminuir a pedida, enquanto o Corinthians busca o abatimento de aproximadamente R$ 30 milhões do valor acordado entre as partes — estimado em R$ 157 milhões, incluso os R$ 42 milhões da dívida pelo vínculo anterior.

Para tanto, o clube busca perceiros no mercado publicitário, além do presidente Osmar Stabile tentar viabilizar a operação junto ao Cori (Conselho de Orientação), uma vez que o negócio enfrenta alta rejeição interna após a desistência na última semana.

Somado a isso, Stabile ainda precisará acalmar os ânimos dos próprios aliados, alguns revoltados com a nova rodada de negociação — sobre a qual dizem não ter sido comunicados —, outros resistentes desde o início das conversas, que deixaram o clube do Parque São Jorge exposto demais.