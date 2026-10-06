O volante Martinelli voltou aos treinamentos com o elenco do Fluminense nesta terça-feira, 6. O atleta se reapresentou após defender a seleção brasileira na Data Fifa e participou normalmente das atividades em campo. Segundo o ge, o jogador deve estar à disposição do Flu para o jogo desta quinta-feira, 8, contra o Coritiba, pelo Brasileirão.

Martinelli acumulou apenas 37 minutos em campo nos compromissos da seleção diante de Austrália e Índia, fator que minimizou o desgaste muscular. Com isso, o departamento de futebol precisou monitorar principalmente a adaptação física após o longo deslocamento aéreo de volta ao país.

Segundo a apuração, o foco do Fluminense é ter o time bem fisicamente para o duelo contra o Palmeiras, válido pela

ida da semifinal da Libertadores ,no dia 14 de outubro, no Maracanã. A volta do confronto acontece no dia 21 de outubro, no Nubank Parque.

Com 334 partidas com a camisa tricolor no futebol profissional, Martinelli é o jogador formado em Xerém que mais atuou pelo time profissional do Flu. Pela equipe tricolor, o volante venceu uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e dois Cariocas (2023 e 2024).