O Ceará superou o Criciúma por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, 8, no Castelão, em duelo válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi marcado aos 88 minutos por Lenny Lobato, que havia saído do banco de reservas. Com o resultado, o time da casa chega aos 42 pontos e ocupa a 14ª colocação na tabela, enquanto o Criciúma permanece com 53 pontos, no 5º lugar.

Posse de bola e defesas

Com 57% de posse de bola, o Ceará teve a maior parte do controle da partida no Castelão. Apesar da superioridade na posse, as duas equipes encontraram dificuldades para acertar o alvo. Os donos da casa finalizaram 16 vezes, mas apenas três foram na direção do gol, exigindo duas defesas do goleiro Airton. Do outro lado, o Criciúma arriscou 14 finalizações, com apenas uma no alvo, defendida pelo goleiro Richard. O primeiro tempo terminou sem gols, com um cartão amarelo para Marcelo Hermes, do Criciúma, aos 44 minutos.

Substituição e gol decisivo

Na segunda etapa, os técnicos Daniel Paulista, do Ceará, e Umberto Louzer, do Criciúma, promoveram alterações em suas equipes. Aos 63 minutos, Daniel Paulista colocou Lenny no lugar de Renzo López. A partida seguiu com o Criciúma recebendo mais dois cartões amarelos, para Rodrigo Fagundes e Ronald, enquanto Vinícius foi advertido pelo lado do Ceará. Quando o empate parecia persistir, aos 88 minutos, Vinicius Zanocelo deu a assistência para Lenny balançar as redes e garantir os três pontos para a equipe cearense.

A vitória melhora o retrospecto recente do Ceará, que agora soma duas vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. Já o Criciúma amarga um momento de oscilação, registrando sua terceira derrota no mesmo recorte de partidas.

As duas equipes voltam a campo na segunda-feira, 12, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Ceará visita o Botafogo-SP, enquanto o Criciúma recebe o América-MG.