Juventude x Cruzeiro: horário, escalações e onde assistir

Na rodada final do Campeonato Brasileiro de 2024, Juventude e Cruzeiro se enfrentam em um confronto emocionante que promete altos níveis de tensão. Com 45 pontos, o Juventude busca assegurar uma vaga na Copa Sul-Americana de 2025, enquanto o Cruzeiro persegue a complicada missão de integrar o G-8 e conquistar uma vaga na Libertadores. O embate ocorre no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, marcando a despedida do Juventude diante de sua torcida nesta temporada.

O estádio deve estar lotado neste domingo, 8 de dezembro, refletindo a grande expectativa para a partida. Conhecido como “Papo”, o Juventude busca consolidar seu excelente desempenho recente, enquanto o Cruzeiro luta para superar obstáculos e finalizar o campeonato de forma digna.

Transmissão: Onde Assistir Juventude x Cruzeiro?

O encontro entre Juventude e Cruzeiro, agendado para as 16:00 (horário de Brasília), será transmitido ao vivo pelo canal Premiere.

Desfalques Confirmados nas Equipes

O técnico Fábio Matias do Juventude enfrenta desafios com ausências importantes. Caíque e Danilo Peixoto estão fora por lesão, enquanto Edson Carioca sofre com desconforto muscular. Entretanto, Lucas Barbosa, destaque da equipe, está confirmado entre os titulares.

Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Lucas Freitas (Zé Marcos) e Ewerthon; Ronaldo, Jadson e Mandaca; Lucas Barbosa, Erick Farias e Gabriel Taliari.

No Cruzeiro, Fernando Diniz lida com uma série de ausências que dificultam a escalação. Lucas Villalba, Walace e Matheus Henrique estão lesionados. Zé Ivaldo e Marlon cumprem suspensão, e Mateus Vital é dúvida devido a uma amigdalite.

Cássio; William, João Marcelo, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Ramiro, Lucas Silva e Matheus Pereira; Gabriel Veron e Lautaro Díaz (Tevis).

Expectativas para o Confronto

Juventude, mantendo sua sequência invicta em casa, é visto como favorito e visa a vaga histórica para a Sul-Americana de 2025. O Cruzeiro, por sua vez, busca superar sua fase difícil sob a direção de Fernando Diniz, em um momento crucial da temporada.

O resultado deste confronto pode alterar significativamente o desfecho da temporada para ambas as equipes, intensificando a disputa e elevando a emoção para os torcedores.