O Internacional anunciou na manhã desta quinta-feira, 18, Paulo Pezzolano como novo comandante técnico para a temporada de 2026. O treinador uruguaio assinou com o Colorado por apenas uma temporada, até dezembro de 2026.
O Inter fechou a temporada já no mercado, de olho nos técnicos disponíveis, sabendo que Abel Braga não permaneceria no cargo. O time gaúcho tinha o desejo de contar com Tite, mas após fechar com o Cruzeiro, avançou nas negociações com Pezzolano.
O treinador uruguaio estava no mercado desde outubro, após rápida passagem pelo Watford, da Inglaterra. Foram apenas 10 jogos à beira do campo, com três vitórias, três empates e quatro derrotas. No meio da semana, em entrevista à Radio Espectador, já havia confirmado as negociações com o Inter: “Nos falamos, está caminhando forte”.
A grande passagem de Pezzolano no futebol brasileiro aconteceu entre 2022 e 2023, quando comandou o Cruzeiro na Série B. Ao todo, foram 68 jogos pelo Cabuloso, com 38 vitórias, 13 empates e 17 derrotas. A campanha garantiu o título da segunda divisão e o retorno do Cruzeiro à elite do futebol nacional.
À época, o Cruzeiro pertencia à SAF comandada por Ronaldo Fenômeno. Mesmo com o bom trabalho e acesso, Pezzolano acabou saindo do clube no início da temporada seguinte direto para o futebol europeu, ao Real Valladollid, também de Ronaldo. No entanto, não teve muito sucesso na Espanha.
Os trabalho de Pezzolano como treinador
2016-2017 – CA Torque (Uruguai)
2018-2019 – Liverpool FC (Uruguai)
2019-2021 – Pachuca (México)
2022-2023 – Cruzeiro (Brasil)
2023-2024 – Valladolid (Espanha)
2025 – Watford (Inglaterra)