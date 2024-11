Grêmio x Juventude: horário, escalações e onde assistir

Nesta quarta-feira, 20 de novembro, a Arena do Grêmio em Porto Alegre será palco de um confronto decisivo. Grêmio e Juventude, separados por apenas dois pontos na tabela, se enfrentam na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024, em uma disputa direta para evitar o rebaixamento à Série B.

O Grêmio, conhecido como Imortal Tricolor, busca melhorar sua posição na classificação, enquanto o Juventude está determinado a sair da zona de perigo. A partida promete atrair um grande público, especialmente devido ao feriado nacional.

Desfalques Cruciais para o Confronto

O Grêmio lida com as ausências de Soteldo e Aravena, convocados para representar Venezuela e Chile, respectivamente, o que impõe desafios ao ataque. O técnico Renato Portaluppi conta com Pavón, agora recuperado fisicamente, como alternativa para formar a linha ofensiva ao lado de Cristaldo.

Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Gustavo Martins, Reinaldo; Dodi, Arezo, Edenílson; Cristaldo, Pavón, Braithwaite.

Já o Juventude perde o experiente Alan Ruschel por motivos disciplinares, além de enfrentar a lesão do atacante Edson Carioca. O treinador está entre Marcelinho, Erick Farias e Taliari para suprir essas ausências na equipe.

Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Rodrigo Sam, Danilo, Lucas Freitas; Jadson, Ronaldo, Mandaca, Lucas Barbosa, Marcelinho (Erick Farias/Taliari); Gilberto.

Transmissão de Grêmio x Juventude

No Brasil, os fãs podem assistir ao jogo pelo Premiere, serviço pay-per-view, a partir das 19:00, horário de Brasília. A partida terá cobertura internacional também, com Fanatiz Canadá e USA transmitindo nos Estados Unidos e Canadá, oferecendo uma chance de avaliar o desempenho das equipes em um momento crucial do campeonato.

Desempenho Recente de Grêmio e Juventude

O Grêmio tem enfrentado oscilação nas últimas partidas, trazendo pressão para o time neste duelo. O Juventude, por sua vez, vive uma fase ainda mais complicada, aumentando a determinação para deixar as últimas posições da tabela do Brasileirão.

Com todos esses fatores, espera-se um jogo de alta competitividade, onde ambas as equipes buscam mais que três pontos; elas buscam uma virada em suas jornadas no campeonato. Anticipa-se um confronto cheio de garra, onde a vontade de permanecer na elite do futebol brasileiro pode superar a técnica.